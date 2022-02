Noi, la RMN Diagnostica, credem in profesionalism si in empatie, valori care definesc de peste 15 ani modul in care tratam pacientii clinicii noastre.Suntem cu totii socati de evenimentele care au loc in aceste zile in Ucraina si vrem sa fim un sprijin medical pentru cetatenii ucraineni care ajung in Sibiu, Brasov si celelalte 6 orase in care noi ... citeste toata stirea