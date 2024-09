RO-ALERT cu "bip"

Seful DSU, Raed Arafat, a declarat, la Digi24 TV, ca discutiile care duc "in derizoriu" mesajele RO-ALERT "incurajeaza populatia sa nu le asculte, pana la un moment in care poate ca cineva va regreta ca n-a ascultat sau n-a luat in serios un mesaj". Oficialul guvernamental spune ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta a discutat cu Google, Apple si STS pentru ca anumite mesaje de avertizare sa emita un sunet de tip "bip", precum cel folosit de sistemele de operare ale dispozitivelor."Am ... citește toată știrea