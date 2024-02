Rock Mountain SA, inca o afacere imobiliara ilegala in Poiana Brasov, parafata de Coliban - Oprea

Poiana Brasov este extrem de tentanta pentru afaceristii imobiliari verosi. Mai ales daca gasesc "intelegere" la autoritatile locale. Am prezentat doua constructii ilegale in statiunea de interes national. Daca institutiile statului isi fac corect treaba, ar trebui demolate. Amanunte AICI si AICI!De data aceasta, va vom prezenta un alt caz, referitor la imobilul aflat in Cartea Funciara sub numarul cadastral 174650, aflat in proprietatea Rock Mountain SA. In continuare, vom vedea cum au ... citește toată știrea