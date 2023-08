Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc in perioada 2 - 6 august, la poalele Cetatii Rasnov, in inima Transilvaniei.In cele cinci zile, Rockstadt Extreme Fest 2023 aduce 70 de trupe la poalele Cetatii Rasnov.Cu 3 scene mari, teren de camping, food court si 70 de trupe care vor canta in 5 zile, cea de-a ... citeste toata stirea