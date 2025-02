Roman aflat pe lista Most Wanted, condamnat la peste 10 ani de inchisoare, adus in tara din Spania

Un roman urmarit in categoria "Most Wanted", prins in Spania.Distribuie daca iti place!Un roman urmarit international din categoria Most Wanted a fost prins in Spania si adus in tara.Politia Romana a adus in tara doi barbati urmariti international, dintre care unul, de 51 de ani, din Alba, urmarit din categoria Most Wanted, fiind condamnat la peste 10 ani de inchisoare."In urma schimbului de informatii dintre Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala - I.G.P.R. si autoritatile ... citește toată știrea