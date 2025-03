Roman retinut in Italia, dupa ce si-a injunghiat sotia si fiul. Cei 2 sunt grav raniti

Scandal violent intr-o familie de romani din Italia: Un barbat si-a atacat sotia si fiul, in urma unei dispute.Distribuie daca iti place!Un roman de 45 de ani si-a injunghiat sotia si fiul, dupa o cearta violenta in familie, in Italia. Incidentul grav a avut loc in urma cu doua zile, intr-un apartament din Tortona, provincia Alessandria, din nord-vestul Italiei.Atat femeia, in varsta de 51 de ani, care a fost ranita mai grav, cat si fiul de 23 ... citește toată știrea