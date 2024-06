Romana, dansata de elevi in cladirea in care a fost inventata

Dupa ce timp de trei luni au invatat dansul de salon Romana, elevii clasei a III-a C a Scolii Gimnaziale nr. 6 "Iacob Muresianu" din Brasov au trecut cu brio testul talentului. Cele trei luni de practica au facut ca prestatia micilor dansatori sa fie una apreciata de toti cei prezenti la Muzeul Casa Muresenilor, chiar in locul in care s-a inventat frumosul dans de salon. Instructor de dans Romana le-a fost balerina Cristina Rotundu."Pentru mine a fost o provocare. Fiecare clasa a fost extrem ... citește toată știrea