O femeie a fost depistata pe Aeroportul Henri Coanda cu aproximativ 159 de grame de cocaina in geanta. Ea a trecut granita cu drogurile in stomac, ambalate in 12 casete.O romanca ce venea din Londra a fost prinsa, duminica, cu droguri la ea, in Aeroportul Otopeni din Capitala. In geanta de mana a femeii, politistii ... citeste toata stirea