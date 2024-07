Romania a ajuns la o rata a somajului de 5,4%, sub media UE, in mai

In luna mai 2024, rata somajului in UE a fost de 6%, stabila fata de aprilie 2024, precum si fata de mai 2023, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.Eurostat estimeaza ca 13,2 milioane de persoane din UE, din care 11,078 milioane in zona euro, erau somere in mai 2024. Comparativ cu aprilie 2024, somajul a crescut cu 13.o00 in UE si cu 38.000 in zona euro. Comparativ cu mai 2023, ... citește toată știrea