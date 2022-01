Romania a cumparat pastila anti-COVID. Molnupiravir poate fi administrat pacientilor cu risc crescut si simptomaticilor.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri ca tratamentul inovativ pentru tratarea COVID va ajunge in Romania.Primele cantitati din acest medicament vor ajunge in tara pana la finalul acestei saptamani."Lucrul pe care vi-l anunt acum in premiera este ca am incheiat contractul, am semnat si am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele ... citeste toata stirea