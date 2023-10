La o jumatate de an de la publicarea datelor preliminare, Eurostat a confirmat, prin noua sa publicatie de date: PIB-ul pe cap de locuitor in Ungaria (calculat la paritatea puterii de cumparare) a fost de 76,6% din media UE, in timp ce in Romania acest raport a fost de 76,7%, scrie publicatia maghiara Portfolio.hu. Cu alte cuvinte, a devenit oficial faptul ca Romania a depasit Ungaria in cazul celui mai cunoscut indicator de dezvoltare.Pe 11 octombrie, Eurostat a publicat statisticile ... citeste toata stirea