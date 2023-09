Romania a depus oficial la Bruxelles planul RePowerEU, in valoare totala de peste 1,4 miliarde euro, prin care Guvernul vrea sa acorde bani pentru achizitii de panouri solare si baterii pentru stocare a energiei, amenajarea locuintelor in vederea reducerii consumului de energie, dar si alte proiecte energetice, precum irigatii, cu panouri solare flotante si investitii in echipamente de pompare, dupa cum arata informatiile vehiculate de ministrii romani.UPDATE 13.58 Ministerul Investitiilor si ... citeste toata stirea