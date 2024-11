Romania a fost al saptelea producator agricol din UE in 2023, arata o analiza Eurostat

Valoarea productiei agricole a blocului comunitar a scazut cu 1,5% in 2023, comparativ cu 2022, pana la 537,1 miliarde de euro, insa Romania se numara printre tarile UE a caror valoare a productiei agricole a crescut de la un an la altul, arata datele publicate miercuri de Eurostat, transmite Agerpres.Scaderea usoara din 2023 vine dupa o crestere de 19% in ... citește toată știrea