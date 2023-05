Romania a importat, in primele trei luni ale acestui an, 30.200 tone de lapte brut, in scadere cu 13,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce cantitatea de lapte de vaca preluata de unitatile de procesare a crescut cu 13,4% in perioada mentionata, totalizand 289.740 tone, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), citate de Agerpres.In primul trimestru al anului, cresterea cea mai mare de productie a fost inregistrata la smantana de consum ... citeste toata stirea