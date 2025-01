Romania a incasat anul trecut doar 7,2 miliarde euro de la UE, 50% din cat estimase

Romania a reusit sa atraga jumatate din fondurile europene nerambursabile alocate in 2024. Mai exact, din cele 14,29 miliarde, tara noastra a obtinut doar 7,18 miliarde.In ciuda problemelor de la acest capitol, datorat in mare parte guvernantilor care au evitat sau amanat reformele si politicile care ar fi adus in tara fondurile din cererile de plata 3 si 4 din PNRR, Romania se aproprie de o ... citește toată știrea