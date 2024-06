Romania a inregistrat cea mai mare crestere din UE a costului cu mana de lucru, in primul trimestru din 2024

Romania a raportat cea mai mare crestere din UE a costului cu mana de lucru in primul trimestru al anului, potrivit datelor transmise de Eurostat. Costul orar al fortei de munca a crescut cu 5,5% in UE si cu 5,1% in zona euro.In perioada ianuarie-martie 2024, comparativ cu primul trimestru din 2023, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat in Romania (16,4%), Bulgaria (15,8%), Croatia (15,3%), Polonia (14,1%) si ... citește toată știrea