Romania accepta mai multe permise auto internationale

Guvernul Romaniei a adoptat recent o Ordonanta care modifica regulile privind dreptul de a conduce pe teritoriul tarii pentru anumite categorii de soferi straini. Conform noilor reglementari, cetatenii din state cu care Romania are parteneriate strategice sau care sunt membre ale NATO sau OECD pot conduce autovehicule in Romania fara a detine un permis de conducere international, in conditii de reciprocitate si pentru o perioada determinata.In ... citește toată știrea