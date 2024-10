Romania, aproape singurul stat UE care a scumpit carburantii, desi restul statelor au redus preturile

Conform unui raport Eurostat, in 24 de stat europene, preturile au scazut, comparativ cu anul trecut, in timp ce in Malta au stagnat.Romania si Irlanda au inregistrat scumpiri de 2,4% si, respectiv, 4%.La finalul verii, doar Romania si Irlanda au raportat cresteri la preturile carburantilor si lubrifiantilor, comparativ cu august 2023, conform statisticilor oficiale. In cea mai mare parte a statelor europene, costurile s-au diminuat in aceasta perioada.In 24 de stat europene, preturile au ... citește toată știrea