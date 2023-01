Ministrul Sanatatii spune ca Romania ar putea declara epidemie de gripa, in situatia in care numarul cazurilor creste cu cate 20% pentru trei saptamani consecutive.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca epidemia de gripa in Romania ar putea fi declarata pe baza datelor saptamanale care vor fi prezentate joi de Institutul ... citeste toata stirea