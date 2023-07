Romania are cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Europa: 91% dintre sectiile de neonatologie nu sunt dotate pentru ingrijirea tuturor nou-nascutilor. Potrivit statisticilor actuale, mortalitatea infantila in tara este de 5,6 la 1000, o rata aproape dubla fata de media europeana de 3,4 (conform Eurostat). Aceste cifre alarmante subliniaza o problema majora in sistemul romanesc de sanatate, necesitand masuri urgente pentru a aborda aceasta situatie critica.Angela Galeta, directoarea ... citeste toata stirea