Romania are cei mai multi tineri de 18-24 de ani din UE care renunta la scoala, cu o rata de 16%, in timp ce rata de parasire timpurie a scolii a scazut in Uniunea Europeana pana la 10% in anul 2022, potrivit datelor publicate, marti, de Eurostat.Ponderea "parasirii timpurii a scolii" (tineri cu varste cuprinse intre ... citeste toata stirea