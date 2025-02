Romania are cei mai scumpi detergenti din Europa (25 februarie)

Romania are cei mai scumpi detergenti din Europa, potrivit unui studiu realizat de Institutul de Cercetare a Retailului de Consum (IELKA) din Grecia. Conform datelor publicate de Business Daily, preturile detergentilor de rufe cu 40 de spalari in Romania sunt mai mari decat in alte opt tari europene.RomaniaPreturi detergenti Europa 2025:Romania: 8,42 euroItalia: 8,38 euroSpania: 8,38 euroRegatul Unit: 8,22 euroFranta: 8,07 euroGermania: 7,73 ... citește toată știrea