Romania are cel mai mare deficit de incasare la TVA (36,7%) dintre statele UE, bugetul statului pierzand astfel un venit de aproximativ 9 miliarde de euro. De asemenea, Romania este una dintre cele doua tari europene in care eficienta colectarii TVA s-a inrautatit in ultimii 5 ani, dupa cum arata datele sintetizate de echipa de economisti a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor. ... citeste toata stirea