Ministrul Rafila doreste infiintarea unor centre de dezintoxicare regionale pentru adolescentii dependenti de droguri. In prezent, in Romania sunt doar doua astfel de centre.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat marti, referitor la tema combaterii consumului de droguri in scoli, ca este in lucru un proiect privind mai multe masuri, printre care si posibilitatea testarii exclusiv cu acordul parintilor, cat si masuri legate de consliere psihologica de catre persoane specializate de ... citeste toata stirea