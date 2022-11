Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51% sub media europeana. Esara noastra se claseaza pe locul 31 din cele 42 de tari incluse in cercetare. Potrivit studiului GfK Purchasing Power Europe 2022 puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Europa este de 16.344 euro.Cu toate acestea, exista diferente mari intre cele 42 de tari: ... citeste toata stirea