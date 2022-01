Romania are peste 4.000 de exemplare de urs. Un urs pe 1 kmA, in zona Brasov-Valea Prahovei

Romania are in prezent peste 4.000 de exemplare de urs, acest numar fiind avansat de specialisti, a declarat, joi, la Brasov, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna.Ministrul Mediului a mentionat ca in lunile urmatoare se va face o evaluare privind populatia de urs."Am auzit azi o parere exprimata de specialisti - 4.000 si ceva de exemplare la nivel national. Nu avem o evaluare la zi, vom face una in primavara. In urma cresterii populatiei, ursul s-a extins in judete in care ... citeste toata stirea