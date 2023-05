Guvernul a infiintat Consiliul stiintific si de etica in Inteligenta Artificiala.Romania are, incepand de miercuri, un Consiliu stiintific si de etica in Inteligenta Artificiala, consultativ, in coordonarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID), un for de specialisti de renume ce isi pot oferi expertiza in folosul Guvernului, pentru dezvoltarea domeniului IA din tara noastra.Potrivit unui comunicat de presa al MCID, membrii, 50% femei, aproximativ o treime din diaspora, ... citeste toata stirea