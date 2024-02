Romania asteapta verdictul in procesul Rosia Montana. Despagubiri URIASE in cazul in care procesul va fi pierdut

Zi decisiva pentru tara noastra in cazul Rosia Montana.Astazi se afla verdictul in cadrul dosarului deschis la Tribunalul de Arbitraj din Washington. Romania asteapta de la ora la ora sa afle daca va plati cele mai mari despagubiri. Asta in conditiile in care in ultimele zile autoritatile responsabile la vremea aceea si-au pasat vina.Romania a fost data in judecata ... citește toată știrea