Romania, Bulgaria si Germania au cele mai multe paturi de spital din UE

In Uniunea Europeana erau 2,3 milioane paturi de spital, in anul 2022, cu 6,8% (171.110) mai putine decat in 2012, iar tarile membre cu cele mai multe paturi de spital erau, in ordine, Germania (642.107), Franta (374.290), Polonia (231.789), Spania (140.551) si Romania (138.618), potrivit datelor publicate joi de Eurostat.Insa, raportat la marimea populatiei, tarile membre cu cele mai multe paturi ... citește toată știrea