Romania, campioana UE la numarul de decese cauzate de boli usor tratabile

Conf. Univ. Dr. Marius Ungureanu subliniaza problemele majore: concentrarea pe spitale in detrimentul asistentei primare si politizarea excesiva a sistemului. Dr. Stefan Busnatu atrage atentia asupra infrastructurii si a deficitului de specialisti in gestionarea bolii cardiace ischemice, principala cauza de deces tratabil.Datele studiului "Health at a Glance: Europe 2024. State of Healt in the EU":Conform studiului "Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle", publicat ... citește toată știrea