Romania doneaza sange pentru Ucraina. Program prelungit la Centrul de Transfuzie Sanguina Brasov

Ministerul Sanatatii ii indeamna pe romani sa doneze sange pentru militarii si cetatenii raniti in urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.In acest sens, programul centrelor de transfuzii din tara, unde poate fi donat sange pentru militarii si cetatenii raniti in urma atacurilor Federatiei Ruse asupra Ucrainei a fost prelungit, in fiecare zi pana la ora 17.30, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.Ministrul Sanatatii spune ca se ia in calcul ca acestea sa fie deschise si ... citeste toata stirea