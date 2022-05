Romania eco-friendly. 5 trenduri sustenabile, pe val la nivel mondial, castiga teren si la noi in tara

Romanilor le pasa de mediu si de propriul buget, chiar daca o parte dintre ei mai au lacune la capitolul colectare separata a deseurilor si mai arunca gunoiul la intamplare. Bogdan Constantinescu, managerul general al companiei de salubritate Brai-Cata sustine ca cele mai bune dovezi in acest sens sunt trendurile ecologice aflate, in prezent, in plina dezvoltare si la noi in tara: moda sustenabila, reciclarea plasticului sau reducerea consumului de plastic, alimentatia naturala si folosirea ... citeste toata stirea