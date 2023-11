Educatia copiilor este un subiect care tine prima pagina tot timpul. Mai ales cand apar derapaje. De data aceasta, vorbim despe un exercitiu dintr-un caiet de lucru, destinat elevilor de clasa a V-a.Subiectul a devenit viral pe internet, in urma postarii pe Facebook a ilustratorului Radu Oltean a unui comentariu critic. Despre ce este vorba? Elevilor li se solicita sa determine in ce zodie e nascuta Matilda, personajul principal al romanului lui Roald Dahl.Exercitiul figureaza in Caietul de ... citeste toata stirea