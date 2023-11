,,Romania educata" isi dezvaluie in continuare efectele. Bugetul Ministerului Educatiei se goleste prin bursele acordate elevilor cu medii sub 5,00 si detinutilor scolarizati in penitenciare. Dar nu s-au gasit bani pentru plata corecta a profesorilor care predau limba si cultura romana elevilor romani care traiesc in afara granitelor tarii, numarul acestora fiind redus drastic in ultimii ani.Burse pentru detinuti131 de detinuti in inchisori din Romania au primit la 16 noiembrie a.c. burse ... citeste toata stirea