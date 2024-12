Romania este pe ultimul loc in UE dupa ponderea pensionarilor care continua sa lucreze

Majoritatea persoanelor care au iesit la pensie in UE nu a lucrat (22,4%) sau a incetat sa lucreze (64,7%) in cele 6 luni care au urmat primirii primei lor pensii pentru limita de varsta, arata datele publicate de Eurostat, biroul statistic al UE. Doar 13% au continuat sa lucreze. Romania a fost tara in care s-a inregistrat cea mai mica pondere de persoane care au continuat sa lucreze: doar 1,7%. Mai mult de jumatate dintre ei au facut-o din motive financiare.Dintre cei care au continuat sa ... citește toată știrea