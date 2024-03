Romania este tara cea mai afectata de inflatie din UE

In tarile Uniunii Europene, inflatia a scazut treptat si constant de la varful de 11,5%, inregistrat in octombrie 2022. Potrivit Eurostat, biroul de statistica al UE, in ianuarie 2024 inflatia anuala in UE a fost de 3,1%, in scadere de la 3,4% in decembrie 2023. Aceasta cifra este in contrast puternic cu cea din aceeasi perioada a anului trecut, cand era de 10,0%.In acelasi timp, rata anuala a inflatiei din Zona Euro a fost de 2,8% in ianuarie 2024, in scadere de la 2,9% in decembrie si ... citește toată știrea