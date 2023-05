Numarul de focare de pesta porcina africana a inregistrat o "diminuare considerabila" in Uniunea Europeana in 2022, a anuntat luni Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA), care a facut totusi un apel pentru "vigilenta".Anul trecut, 374 de focare au fost descoperite in fermele de porci din UE, in scadere cu 79% comparativ cu 2021. "Scaderea a fost una deosebit de importanta in Romania, Polonia si Bulgaria", subliniaza EFSA intr-un raport publicat luni, potrivit Agerpres.In ... citeste toata stirea