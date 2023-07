In Romania profeseaza in momentul de fata 56.000 de medici, dar sunt distribuiti in mod inegal in toata tara. 24 de judete au unul sau doi medici la mia de locuitori, iar doua judete au sub un medic la mia de locuitori.Prof. univ. dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor Romania, a vorbit intr-un interviu video pentru 360medical.ro despre paradoxul sistemului medical romanesc, in care tara noastra este campioana in clasamentul european la numarul absolventilor de medicina, dar ... citeste toata stirea