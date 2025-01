Romania, groapa de gunoi pentru hainele aruncate in UE

Romania se indeparteaza cel mai mult de a deveni un "paradis ecologic", recicland doar 12,3% din deseurile municipale, in conditiile in care toate cele 27 tari din UE ar trebui sa recicleze cel putin 55% dintre deseurile municipale, in temeiul legislatiei UE, relateaza Politico.Pe drumul sau anevoios de a deveni un paradis ecologic pana in anul 2050, UE a stabilit obiective intermediare pentru a urmari progresele inregistrate in reducerea nivelurilor de poluare, a emisiilor de gaze cu efect ... citește toată știrea