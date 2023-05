Romania aintra in Cartea Recordurilor cu cel mai mare tricou din lume realizat din materiale reciclate.Tricoul este realizat in intregime din materiale reciclate si a fost creat de Asociatia 11even, Kaufland Romania si Federatia Romana in incercarea de a incuraja mai multi oameni sa recicleze, potrivit Mediafax.Pe 27 martie, cand a fost desfasurat la Bucuresti, ... citeste toata stirea