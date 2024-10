Romania inregistreaza cea mai mare scadere din UE a productiei de servicii, potrivit Eurostat

Romania a consemnat cel mai sever declin al productiei de servicii in randul statelor membre ale Uniunii Europene, cu o scadere de 1,6% in luna iulie comparativ cu luna precedenta, in conditiile in care, in UE productia de servicii a crescut cu 1,2% iar in zona euro avansul a fost de 1%, conform datelor publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), transmite Agerpres.Cele mai mari cresteri ale productiei de servicii, in iulie comparativ cu luna precedenta, au fost ... citește toată știrea