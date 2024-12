Romania intra total in Schengen de la 1 ianuarie 2025. Cum vor fi controalele la frontiere

Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) a decis joi dimineata, la Bruxelles, ca Romania si Bulgaria sa intre complet in spatiul Schengen de la 1 ianuarie 2025. Vor fi ridicate si barierele terestre, pentru ca, pe frontierele aeriene si navale, aderarea s-a facut de la 31 martie anul acesta."Am avut permanent in gandul nostru cozile interminabile de la frontiera, transportatorii care sufera pierderi, momentele de tensiune, de dezamagire uneori pe care cetatenii romani le-au incercat. Am ... citește toată știrea