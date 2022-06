Romania, la un pas de cod rosu de canicula

Romania "arde" la peste 38 de grade, iar meteorologii nu au vesti bune pentru perioada urmatoare. Gabriela Bancila (foto), director in cadrul ANM, a anuntat ca nu este exclusa sa se emita cod rosu de canicula pentru anumite zone. "In primul rand, aceasta decizie vom lua mai probabil joi dimineata pentru ca, asa cum estimam inca de ieri (marti, n.r.), cand a venit cele 2 mesaje pe atentionare si avertizare (cod portocaliu in nord-vestul tarii, cod galben in restul tarii - n.r.), valorile termice ... citeste toata stirea