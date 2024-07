Romania, lovita de TORNADE. Avertisment extrem al climatologilor: vara se va prelungi, sunt asteptate RECORDURI de temperatura

Alerta maxima in Romania!Meteorologii au venit cu noi informatii despre vremea extrema. Scapam de furtunile care au pus stapanire pe tara, dar incepand de zilele acestea, vremea se va incalzi puternic, iar in weekend si la inceputul saptamanii viitoare vom avea temperaturi care se apropie de 40 grade Celsius. Odata cu acestea, aparitia tornadelor este luata in calcul de climatologi."Estimarea prognostica pentru vara 2024 a aratat ca Europa va avea temperaturi mai mari decat in mod obisnuit, ... citește toată știrea