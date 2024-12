Romania mai incaseaza anul acesta "firimituri" din PNRR: un rest de 37 de milioane de euro din a doua cerere de plata

Romania mai incaseaza anul acesta doar "firimituri" din PNRR, ramase din a doua cerere de plata, dupa ce a ratat mari reforme prin a treia cerere de plata depusa in decembrie 2023 si nu a depus nicio cerere noua in 2024. Spre comparatie, alte state au primit cateva miliarde de euro in acest an.Comisia Europeana a anuntat luni ca va plati Romaniei o suma de 37,05 milioane de euro din PNRR. Conform informatiilor Economedia, este vorba despre o plata aferenta celei de-a doua cereri de plata. In ... citește toată știrea