Romania mincinoasa si ignoranta

O iubim, o mai injuram din cand in cand, avem bancuri si anecdote despre ea. Adevarul este ca Romania este o tara care a preferat minciuna. Sa traiasca in minciuna, sa ascunda rahatul sub pres. Sigur ca Romania are vointa oamenilor sai. Ignoranti. Preocupati zilele acestea de cat pun pe masa de Craciun, de cadouri care mai de care, de urari cu lumini, mosi craciuni, fie ca, linistea sa, masa imbelsugata si alte cacaturi fara sens, fara valoare, fara substanta.Romanii au ales sa ignore. ... citeste toata stirea