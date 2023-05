Romania nu mai poate face nici o modificare la PNRR in conditiile in care a avut termen pana la 30 aprilie sa faca modificari. Cererea 2 de plata este inca in negociere in prezent iar cererea 3 a fost decalata pentru luna iunie, a declarat eurodeputatul PSD Victor Negrescu.Romania avea termen pana la 30 aprilie sa schimbe Planul National de ... citeste toata stirea