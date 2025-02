Crin Antonescu, candidatul sustinut la functia de presedinte al Romaniei, de coalitia de guvernare, nu este de acord cu implicarea militara a tarii noastre in Ucraina. El afirma ca daca va deveni presedinte, Romania nu va trimite trupe in Ucraina."Romania nu trebuie sa trimita trupe in Ucraina. Nici soldati, nici trupe de mentinere a pacii. Am spus asta acum 3 ani, nu mi-am schimbat parerea cu un milimetru. Daca voi fi presedintele ... citește toată știrea