Romania participa la OCDE. A fost lansat proiectul ,,Inclusive Forum in Carbon Mitigation Approaches" (P)

In a treia zi la OCDE se lanseaza unul dintre cele mai utile si asteptate proiecte pentru atingerea tintei de limitare a incalzirii globale la 1,5 grade, conform Acordului de la Paris. In acest context, Secretarul General al OCDE, dl. Mathias Cormann, lanseaza astazi planul Inclusive Forum in Carbon Mitigation Approaches. Acest proiect isi propune sa analizeze eficienta politicilor si a modului prin care sunt implementate initiativele de reducere a emisiillor de gaze cu efect de sera din ... citeste toata stirea