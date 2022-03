In Romania se produc mult mai multe accidente de munca comparativ cu celelalte tari europene. In 2018, tara noastra s-a aflat pe locul al doilea, dupa Luxemburg, la numarul de accidente mortale produse la locul de munca.Raportarea s-a facut la 100.000 de angajati. In acel an, aproape doua milioane si jumatate de angajati din intreaga Uniune Europeana au ... citeste toata stirea